高岡市の男性課長が先月、「懲戒処分の可能性がある行為をした」と市に申告していたことが分かりました。市は事実が確認でき次第、懲戒処分に該当するか判断するとしています。高岡市や関係者によりますと、市の男性課長は先月上旬、「懲戒処分の可能性がある行為をした」と人事課に申告したということです。男性課長は、先月上旬から自宅待機を命じられ、現在も出勤していません。市は「行為の内容や経緯について、事実確認中のた