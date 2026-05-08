大相撲の西横綱で石川県津幡町出身の「大の里」が、5月10日に始まる大相撲夏場所を休場することが決まりました。大の里は2025年11月の九州場所の終盤で左肩を痛めて千秋楽を休場していました。その後、調整を続けてきましたが、2026年3月の大阪場所も途中休場し、春巡業や5月1日に行われた横綱審議委員会の稽古総見でも相撲を取らないなど、ケガからの回復具合が懸念されていました。5月8日の大相撲取組編成会議で、大の里は2日目