今シーズンのフェイエノールトでゴールを量産してきた上田綺世は、夏の去就が注目されている。プレミアリーグの複数クラブが関心を寄せているとの報道は周知のとおりだ。『TheHardTackle』は５月６日、うわさになっているエバートン、リーズ、トッテナムの３クラブにとって、それぞれ上田を獲得する理由があると報じた。エバートンについて、同メディアは「この夏、攻撃陣の不安定さを解決すべく、ストライカーの獲得を優先さ