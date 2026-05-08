第1ラウンド、9番でバーディーパットを決める松山英樹。17ホールを終えてイーブンパーで暫定33位＝クウェイルホロー・クラブ（共同）米男子ゴルフのトゥルーイスト選手権は7日、ノースカロライナ州シャーロットのクウェイルホロー・クラブ（パー71）で第1ラウンドが行われ、悪天候による中断で一部選手が競技を終えられなかった。順位は全て暫定で、松山英樹は17ホールを終えてイーブンパーの33位、久常涼は73で52位。マット・