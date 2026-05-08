【FenderPrecisionbass 1964】（兵庫県プレベ大好きおじさん37歳）このベースとの出会いは、一昨年に何気なく立ち寄った楽器店でした。店内に、値札もスペックも何も書かれていない状態で、ただ吊るされていた一本。（後から聞くと調整中で販売前だったそうです）あまりのルックスのかっこよさに何気なく試奏させてもらった瞬間、圧倒的に説得力のあるサウンドに一気に引き込まれました。そしてあとで値段を聞いて思わず飛び上