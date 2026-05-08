画像はRay-Ban Meta第2世代。Image: Raymond Wong / Gizmodo US Meta（メタ）がリードするスマートグラス市場。多くのメーカーが参入していますが、市場の本番はSamsung（サムスン）、Google（グーグル）、そしてApple（アップル）が参入してからという雰囲気が漂っています。3社のうちで最も先にプロダクト発表しそうなのはSamsung。ネタ元のAndroid HeadlinesがSamsungスマートグラス、Gal