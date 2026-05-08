米Perplexityは5月7日（米国時間）、Mac上で動作するローカルAIエージェント機能「Personal Computer」の提供対象を拡大した。これまで月額200ドルの最上位プラン「Max」加入者およびウェイトリスト登録者に限定されていたが、月額20ドルの「Pro」プラン加入者にも開放された。Perplexityは今年2月に「Perplexity Computer」を発表している。複数のAIモデルやツールを組み合わせ、数百のアプリ・サービスにも接続してタスクとワー