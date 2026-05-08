とちぎテレビ 議会を身近に感じてもらおうと宇都宮市で、７日、小学生が議員になりきって議案の裁決を体験しました。 議会体験は小学生に市議会の仕組みや役割について知ってもらうため宇都宮市が毎年開いている取り組みです。 今年度の初回の７日は城山中央小学校の６年生４１人が参加しました。 児童たちは宇都宮市議会の岡本芳明議長から一日市議会議員の任命書が手渡されると市民の代表である議員に。 議長や議