◇ナ・リーグカブス8−3レッズ（2026年5月7日シカゴ）カブス・今永昇太投手（32）が7日（日本時間8日）、レッズ戦に先発し6回1失点毎回の10奪三振を奪う好投で、自身4勝目（2敗）を手にした。チームもこれで9連勝、本拠地で15連勝とし快進撃に左腕は貢献した。記者は今永が23年まで所属したDeNAで最後の3年間を担当。同年の6月7日日本ハム戦のノーヒットノーランも現場で見届けた。そして、今日のレッズ戦をライブ映像