5人組グループ・嵐の二宮和也とオードリーの若林正恭がMCを務める、Prime Videoのバラエティ番組『シークレットNGハウス Season2』（22日配信）の予告映像とキービジュアルが解禁された。【動画】笑いと緊張が交錯する極限の心理戦を繰り広げる『シークレットNGハウス Season2』予告映像同番組は、参加者たちが“ある行動”を避けながらゲームに挑む、新感覚の心理戦バラエティ。MC（ゲームマスター）の二宮と若林が密かに設定