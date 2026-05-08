二宮和也×若林正恭『シークレットNGハウス Season2』予告映像＆キービジュアル解禁 佐藤健＆本田翼＆伊野尾慧らの極限状態に追い込まれた姿映し出す
5人組グループ・嵐の二宮和也とオードリーの若林正恭がMCを務める、Prime Videoのバラエティ番組『シークレットNGハウス Season2』（22日配信）の予告映像とキービジュアルが解禁された。
【動画】笑いと緊張が交錯する極限の心理戦を繰り広げる『シークレットNGハウス Season2』予告映像
同番組は、参加者たちが“ある行動”を避けながらゲームに挑む、新感覚の心理戦バラエティ。MC（ゲームマスター）の二宮と若林が密かに設定する「絶対にしてはいけない言動」＝“シークレットNG”を回避しながら、プレーヤーたちはトークやさまざまなアクティビティに挑戦していく。思わぬ一言や何気ない動作がNGにつながる可能性もあり、互いの行動を警戒しながら心理戦を展開する。
解禁された予告映像では、別室からモニタリングする二宮と若林が「これはすげえ!!」「おもしれ〜!!」と声を上げるなど、一筋縄ではいかない奥深いゲーム展開を予感させる。「究極の心理ゲーム」というテロップが流れると同時に、佐藤健、本田翼、伊野尾慧らプレーヤー陣は一気に極限状態へと追い込まれていく。
警告音を頼りに“NG”を推理し、いち早くその正体に気づいた者だけが生き残る。さらにライバルにNGを踏ませる駆け引きも重要となり、ゲームはよりスリリングな展開に。
予告映像の終盤では、佐藤が「やめてくれ!!もう何も聞かないでくれ!!」と嘆く姿も映し出され、プレーヤーたちのリアルな反応が強烈な印象を残す。笑いと緊張が交錯する極限の心理戦。この過酷なサバイバルゲームの中で生き残り、賞金を手にするのは一体誰なのか。
キービジュアルは、色分けされたカラーを背景に、真っ白な衣装を身にまとったプレーヤーたちが写されている。胸元には“NG”の文字がデザインされた徽章（きしょう）を付けるなど、先日解禁されたプレーヤービジュアルと共通する世界観を踏襲しつつも、MCである二宮と若林のビジュアルも加わり、驚きの表情や不敵な笑みなど、多種多様な感情を露わにした姿を見せているプレーヤーたちが切り取られている。極限の心理戦の中で揺れ動くそれぞれの内面が切り取られた、よりドラマ性を感じさせるビジュアルとなっている。
【動画】笑いと緊張が交錯する極限の心理戦を繰り広げる『シークレットNGハウス Season2』予告映像
同番組は、参加者たちが“ある行動”を避けながらゲームに挑む、新感覚の心理戦バラエティ。MC（ゲームマスター）の二宮と若林が密かに設定する「絶対にしてはいけない言動」＝“シークレットNG”を回避しながら、プレーヤーたちはトークやさまざまなアクティビティに挑戦していく。思わぬ一言や何気ない動作がNGにつながる可能性もあり、互いの行動を警戒しながら心理戦を展開する。
警告音を頼りに“NG”を推理し、いち早くその正体に気づいた者だけが生き残る。さらにライバルにNGを踏ませる駆け引きも重要となり、ゲームはよりスリリングな展開に。
予告映像の終盤では、佐藤が「やめてくれ!!もう何も聞かないでくれ!!」と嘆く姿も映し出され、プレーヤーたちのリアルな反応が強烈な印象を残す。笑いと緊張が交錯する極限の心理戦。この過酷なサバイバルゲームの中で生き残り、賞金を手にするのは一体誰なのか。
キービジュアルは、色分けされたカラーを背景に、真っ白な衣装を身にまとったプレーヤーたちが写されている。胸元には“NG”の文字がデザインされた徽章（きしょう）を付けるなど、先日解禁されたプレーヤービジュアルと共通する世界観を踏襲しつつも、MCである二宮と若林のビジュアルも加わり、驚きの表情や不敵な笑みなど、多種多様な感情を露わにした姿を見せているプレーヤーたちが切り取られている。極限の心理戦の中で揺れ動くそれぞれの内面が切り取られた、よりドラマ性を感じさせるビジュアルとなっている。