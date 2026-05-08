トランプ米大統領、ブラジルのルラ大統領（いずれもゲッティ＝共同）【ワシントン、サンパウロ共同】トランプ米大統領は7日、ブラジルのルラ大統領とホワイトハウスで会談した。トランプ氏は交流サイト（SNS）への投稿で、関税など幅広い議題を取り上げたと説明。協議は「極めて順調に進んだ」と強調した。ルラ氏は記者会見で「満足して会場を後にした。両国の関係強化に向け重要な一歩を踏み出した」と述べた。トランプ氏は自