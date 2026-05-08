「コレ」の正式名称知っていますか？突然ですが、「醤油差しの口についている細い注ぎ口」の正式名称、知っていますか？食卓で醤油を少しだけかけたいとき、量を調整しながら注いでくれるあの細い部分。あまりに自然に使っているため、名前を意識する機会は少ないかもしれません。気になる正解は次のページです！答えは・・・「ノズル」でした！ノズルは、液体や気体を一定の方向に出すための細い口のことです。醤油差しでは、醤油