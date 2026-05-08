千葉市動物公園を模した特設サイトとニシゴリラの3Dモデルの制作途中のイメージ図（右）（パシフィックコンサルタンツ提供）千葉市動物公園は民間企業と連携し、人気のゴリラやハシビロコウをデジタルデータで立体的に、精細に再現し、パソコンやスマートフォンで楽しめる3Dモデルを販売している。複製や改ざんが難しい「非代替性トークン（NFT）」の技術で作成し、売り上げの一部を園の運営資金に充てる。同園によると、動物園