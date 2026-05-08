ホルムズ海峡の船舶＝5日、イラン南部バンダルアバス沖（共同）【ワシントン共同】米紙ウォールストリート・ジャーナル電子版は7日、米軍が船舶のホルムズ海峡通過を支援する措置を巡り、トランプ政権が早ければ今週中の再開を検討していると報じた。支援措置が現地時間4日に始まった後、サウジアラビアとクウェートは自国内にある米軍基地の使用や領空通過を制限していたが、それが解除されたためとしている。支援措置では、