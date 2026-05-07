チャンピオンズリーグ（CL）・準決勝セカンドレグが6日に行われ、パリ・サンジェルマン（PSG）はバイエルンと1−1で引き分けた。この結果、2戦合計スコアは6−5となり、PSGの2年連続となるCL決勝進出が決定。試合後、PSGに所属するポルトガル代表MFジョアン・ネヴェスが、フランスメディア『Canal＋』を通して、喜びの声を届けた。ファーストレグを5−4で制し、敵地『フースバル・アレーナ・ミュンヘン』に乗り込んだPSGは、序