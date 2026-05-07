俳優の中尾明慶さんが2026年5月3日、結婚13年を迎えた妻で俳優の仲里依紗さんが抱える寝室での悩みについてインスタグラムで明かした。「私は13年も悩み続けています」中尾さんはインスタで、高さの異なるベッド2台を横断するような姿勢で寝る自身の写真を公開した。なお、片方のベッドには猫が丸まっている様子だ。投稿文では、「妻から寝室を別にしたいとの申し出がありました...これは私が悪いのでしょうか...でも私には記憶が