北海道・小樽商科大学で、アメリカンフットボール部の１年生男子部員が飲酒による事故で亡くなってから、５月７日で１４年です。大学で追悼式が開かれました。追悼式には亡くなった男子部員の両親や、学生・教職員らおよそ１００人が参列しました。飲酒事故は２０１２年５月７日、小樽商科大学のグラウンドでアメリカンフットボール部が開いた新入生を歓迎するためのパーティーで起きました。未成年者７人