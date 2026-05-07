プロ野球OBによる本気の一戦『FANFUNCHARITYMATCH』が9月22日、ほっともっとフィールド神戸で開催される。現役時代は剛速球を投げ込み、アーチを何本もかけたレジェンドたちが、この日限りで集結して力をぶつけ合うOBオールスター戦。かつてスタンドから声を枯らした“推し”のガチプレーに、もう一度、熱狂しよう―。阪神OBの赤星憲広氏が率いる「チーム・セOB」（三塁側）と、オリックスOBのT―岡田氏が率いる「チーム