スマートホームブランド「SwitchBot（スイッチボット）」から、AIを活用した住環境の自動化をさらに身近にする新サービス「AIエージェントプラン」の提供が開始された。AIハブ上で動作するAIエージェント「OpenClaw」を、外部APIキー不要・低価格で利用できる。●AIエージェントをもっと手軽にAIエージェントプランは、SwitchBotのAIハブでOpenClawを利用する際に必要な高性能LLM（大規模言語モデル）のリクエストを、あらかじ