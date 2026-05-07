俳優・永作博美の公式Instagramが更新され、松山ケンイチと並ぶ2007年と2026年のオフショットが公開された。 参考：春ドラマのヒロインはなぜ“主婦”なのか？永作博美、麻生久美子らが抗う旧来の“常識” 投稿されたのは、『時すでにおスシ⁉︎』（TBS系）第5話の放送に合わせた1枚。上段には「2007.」として若き日の松山と永作がトラックの荷台に並んで腰掛け笑い合う様子が収められている。下段には「2026.