ワイズホールディングス [東証Ｓ] が5月7日大引け後(15:30)に決算を発表。26年3月期の連結営業利益は前の期比30.3％増の5.8億円に拡大し、従来予想の5億円を上回って着地。27年3月期は前期比0.7％増の5.8億円とほぼ横ばい見通しとなった。3期連続増益になる。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結営業利益は前年同期比4.2％減の1.3億円に減り、売上営業利益率は前年同期の4.7％→4.0％に悪化した。 株探ニュ&