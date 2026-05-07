ＮＨＫ札幌放送局は７日、北海道で３０年以上に渡り、映画・ドラマ・舞台の演出、テレビ番組の企画制作に携わってきたクリエイター・鈴井貴之さんが、１７９市町村に住む「道民の心」を描く「道民の、道民による、道民のためのドラマ」第２弾を制作することを発表した。 舞台は空知管内・砂川市に決定した。 番組は、鈴井さん脚本･監督の「ドラマ」と、ＮＨＫディレクターが舞台裏を撮影する「ドキュメント」で構成。 今後、