トヨタ自動車は、米国ノースカロライナ州に建設した車載用電池工場「Toyota Battery Manufacturing, North Carolina」の稼働を開始したと発表した。ハイブリッド車や電気自動車向け電池の現地生産を本格化する。【こちらも】トヨタの記事一覧はこちら同工場は、トヨタとして北米初の車載用電池工場となる。2021年に建設計画を公表し、総投資額は約140億ドル規模となる。生産した電池は北米市場向け車両に供給する。■北米電動