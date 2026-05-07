【モデルプレス＝2026/05/07】Netflixにて配信中の恋愛リアリティシリーズ「ラヴ上等」に出演したきぃーちゃんこと“きぃぃりぷ”（鈴木綺麗）が5月6日、自身のYouTubeチャンネルを更新。クリエイターのしなこにギャルメイクを施す様子を公開し、話題を呼んでいる。【写真】30歳人気クリエイター「誰か分からなかった」“別人級”ギャルメイク姿◆しなこ、ギャルに変身きぃーちゃんは「【別人級】原宿の女王しなこちゃんを