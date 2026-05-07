７日、ゴールデンウイークが明け広島市内にはいつもの通勤・通学風景が戻ってきました。 広島駅にはスーツや学生服などを着た通勤・通学客が足早に職場や学校へと向かう姿がありました。 ゴールデンウイークの休み気分から仕事モードへの気持ちの切り替えにまだ苦労している人も多いようです。 ８連休「千葉に帰ったんですけど東北から親が来たりゆっくり過ごしました。ちょっとまだ休