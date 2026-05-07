新型VLEはグランドリムジンの概念を覆す存在 メルセデス・ベンツVLE 300エレクトリック｜Mercedes-Benz VLE 300 Electric メルセデス・ベンツは新型「VLE」という全く新しい電動ミニバンで新時代を切り開く。新開発のモジュール式バン・アーキテクチャーをベースにした最初のモデルで、VLEはグランドリムジンの概念を覆す存在であると同社は主張する。メルセデス・ベンツグループのオラ・ケレニ