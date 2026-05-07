NTTドコモは、期間中にビックカメラで「d払い」を利用すると、支払金額の5％分のポイントを進呈するキャンペーンを開始した。「ビックカメラSelect 那覇国際通り店」では5月7日から始まっており、それ以外の店舗では16日からが対象。期間はいずれも31日まで。 期間中にエントリーの上、対象店舗で5000円以上をd払いで支払うとキャンペーンの対象となる。なお、エントリーと支払いの順番は問わな