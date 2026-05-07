これからの気象情報です。 ◆警報・注意報 現在、上・中・下越に乾燥注意報が発表されています。空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。 ◆7日(木)これからの天気 各地とも晴れるでしょう。 夕方以降は雲のかかることもありますが、天気のくずれはなさそうです。 降水確率は、阿賀町と湯沢町で30%とやや高い時間帯がありますが、今日も雨具は必要なさそうです。 ◆7日(木)の予想最高気