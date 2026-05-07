※本記事は、雑誌『ダ・ヴィンチ』2026年6月号からの転載です。 ●特集１令和に生きる私にいまどきオトナ女子マンガ45◎［扉イラスト］絹田みや◎悩めるオトナ女子座談会［マンガ］伊東フミ◎この悩みにこれが効く！ マンガの処方箋［インタビュー］尾崎衣良／世良田波波／地球のお魚ぽんちゃん◎あの人からあなたへ このマンガをオススメします［インタビュー］小林千晃／坂口涼太郎◎『正反対な君と僕』『氷の城壁』2作連続アニ