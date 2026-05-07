「ゴールデンウィークは全部休ませてください」――。アルバイト先にそう伝えたところ、「人手が足りないからダメ」と断られてしまったという学生。旅行や帰省など、まとまった休みを取りたいと考える人も多い大型連休。しかし、シフト制で働くアルバイトの場合、希望どおりに休みを取ることはできるのでしょうか。それとも、出勤しなければならないのでしょうか。村松由紀子弁護士に聞きました。●雇用契約の条件に従う必要──GW