ＺＡＣＲＯＳが大幅高で３日ぶりに反発している。１日の取引終了後にインドに子会社を設立したと発表しており、海外事業強化を期待した買いが入っている。既に４月に営業開始しており、高性能液体容器「キュービテーナー」を中心にインドや中東市場での販売拡大を図る。なお、同件が２７年３月期業績に与える影響は軽微としている。 出所：MINKABU PRESS