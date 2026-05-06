【5月7日】注目銘柄8社 【注目度S級】☆日本電技（1723）本決算建設業Focus：空調計装の既設工事好調による粗利率の改善。営業益の通期進捗、空調セグメントの利益率、増配・分割後の還元方針に注目 5月8日発表予定49社 【建設業】世紀東急工業（1898）本決算建設業Point：道路舗装の受注残と資材高騰の影響、営業利益率をチェックヤマト（1967）本決算建設業Point：空調設備工事の進捗と通期予想、受注単価の