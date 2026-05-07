野球ファンにとって「人工芝」は、球場ごとの特徴を表している重要な要素だ。だが、その人工芝が抱える“もう一つの側面”はあまり知られていない。人工芝は数年ごとに張り替えが必要で、そのたびに大量の廃棄物が生まれる。さらに摩耗によって細かな破片が発生し、マイクロプラスチックとして環境に影響を及ぼす可能性も指摘されてきた。そうした課題に対し、バンテリンドーム ナゴヤは外野フェンス際のウォーニングゾーン（外野