J1百年構想リーグ地域リーグラウンド第15節 清水 1(0(5PK3)1)1C大阪13:00キックオフＩＡＩスタジアム日本平入場者数14,668人試合データリンクはこちら守護神キム ジンヒョン。藤田真郷（ふじた・まさと）サッカーを中心にスポーツ全般を取材。Jリーグ、日本代表、W杯、UEFA_CL,アジア大会、夏季、冬季オリンピック、他。A.J.P.S(日本スポーツプレス協会)会員、A.I.P.S(国際スポーツプレス協会)会員。