イラストレーターの福田雄一さんの漫画「最近の作業員名簿」がインスタグラムで投稿されて以来、1万5000以上の「いいね」を集めて話題になりました。【漫画】本編を読むある工事現場で、作業員名簿を見ていた作者。名前に振り仮名が書かれていない作業員がいて、何と読むのか分かりませんでした。そこで、本人に聞いたところ…という内容で、読者からは「これは予想外」「時代ですね」「今後もキラキラネームが増えそう」など