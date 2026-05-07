作家の有吉佐和子と2人の芥川賞作家東京・中野区にある都立高校だ。1920年創立の東京府立第五高等女学校を前身としている。その伝統からか後年、文化人として活躍しているOGがたくさん巣立っている。文芸で才能を発揮した女性を、まず紹介しよう。『華岡青洲の妻』『恍惚の人』『和宮様御留』など日本の歴史や社会問題など幅広いテーマを題材に、多くの人気小説を著した有吉佐和子がOGだ。有吉は、東京市立第四高等女学校（