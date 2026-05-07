山田二千華の才能とは女子バレーボール日本代表の山田二千華が披露した意外な才能が絶賛されている。4日にバンテリンドームナゴヤで始球式に登場。完璧投球の舞台裏、26歳の練習がファンの視線を集めている。マウンドに上がった山田は、所属するNECのノースリーブのユニホームを着て投球。184センチの長身から投じられたボールは、ノーバウンドで捕手のミットに収まった。完璧なストライク投球。場内からは拍手と歓声が上がっ