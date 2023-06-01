◇パシフィックコースト・リーグ3Aシュガーランド5―73Aアルバカーキ（2026年5月5日シュガーランド）右腕の疲労で負傷者リストに入ったアストロズの今井が、傘下3Aシュガーランドの一員として先発し、3回1安打1失点、3三振5四球だった。2度目のリハビリ登板は3回に制球が乱れた。「スプリットとチェンジアップが投げられていなかったので、（その2球種をコーチに）増やしてほしいと言われた。そこでボール先行になってし