【Amazon：Xiaomi「POCO」セール】 期間：5月7日0時～5月20日23時59分 POCO F7 Ultra Amazonにて、Xiaomi製のSIMフリースマートフォン「POCO」シリーズのセールが開催されている。期間は5月20日23時59分まで。 今回セールの対象となったのは、2025年3月に発売された「POCO F7 Ultra」。フラッグシップチップセット「Snapdragon 8 Elite」のほか