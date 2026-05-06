厚生労働省はハンタウイルスについて、仮に感染した乗客が日本に入国した場合でも「国内で人から人への感染で感染拡大する可能性は低い」とする評価を発表しました。人から人に感染するのはハンタウイルスの一部のウイルス種に限られ、適切な管理によって広がりは抑制できるということです。厚労省は冷静な対応を呼びかけています。