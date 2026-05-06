俺は高校2年生のキョウスケ。小さい頃から母さんは厳しかった。毎日の課題、テストの点数、提出物の期限。ひたすら頑張りを要求されて、少しでも気を抜くと怒られた。しかしそんな母さんはこの前、俺とイトコのライタを比べて「勉強ばっかりできてもね」と言いだした。どうやらろくに会話もしない無愛想な息子が面白くないらしい。母さんは結局、俺がどんな息子だろうと満足しないのだ。その数日後、俺はコンビニの前で久しぶりに