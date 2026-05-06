女優で歌手の池田エライザ（30）が6日、自身のインスタグラムを更新。ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）を訪れた様子を投稿した。「大阪でのLIVEの翌日はUSJ」と明かし、ボディーラインが際立つ白を基調した長袖トップスにパンツルックのコーディネートを披露した。黄色いTシャツを重ね着したショットなどもアップ。「どんどんアイテムが増えていって帰りの新幹線では誰がどう見てもユニバ帰りだった。笑」と、ポケットモン