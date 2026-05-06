【その他の画像・動画等を元記事で観る】 6人組ダンス&ボーカルグループBE:FIRSTが、5月6日に発売した9枚目のシングル「BE:FIRST ALL DAY」収録の新曲「Rondo」のSpecial Dance Performance映像が公開した。 ■BE:FIRSTがラフに、自然体で互いのスキルを共有し合う 日本のHIP HOPシーンを代表するプロデューサー Chaki Zulu が手がけた「Rondo」は、パイプオルガンや讃美歌を想起させるフ