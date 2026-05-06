BE:FIRST最新曲「Rondo」Special Dance Performance映像公開！「輪舞」「回り続けること」をテーマに制作

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6人組ダンス&ボーカルグループBE:FIRSTが、5月6日に発売した9枚目のシングル「BE:FIRST ALL DAY」収録の新曲「Rondo」のSpecial Dance Performance映像が公開した。

■BE:FIRSTがラフに、自然体で互いのスキルを共有し合う

日本のHIP HOPシーンを代表するプロデューサー Chaki Zulu が手がけた「Rondo」は、パイプオルガンや讃美歌を想起させるフレーズがタイトなビートの上で鳴り響く、ゴシックな空気感をまとったトラックが特徴。重厚で荘厳なサウンドスケープの上で、BE:FIRSTがデビュー以来培ってきた圧倒的なスキルを武器に、6人6様の個性が炸裂するマイクリレーを展開する。リリック、フロウ、ダンス、存在感すべてでシーンを揺らす、BE:FIRSTの真骨頂とも言えるHIP HOPナンバーとなっている。

公開されたSpecial Dance Performanceはタイトル「Rondo」から着想を得て、「輪舞」「回り続けること」をテーマに制作。BE:FIRSTのメンバーが集まる“アジト”をイメージした空間に、日本中を相手にする存在となったBE:FIRSTが、自分たちのいつものアジトに戻り、ラフに、自然体で、互いのスキルを共有し合う。「自然体でぶちかましているのに、 結果として一番かっこいい」そんなBE:FIRSTの姿が表現されている。

各バースのロケーションとは対照的に、メインのダンスシーンではシンプルなロケーションで、回り続けるような演出を取り入れながら、ストイックさを追求したBE:FIRSTの姿に注目だ。そんな新曲「Rondo」が収録された9枚目のシングル「BE:FIRST ALL DAY」は5月6日発売。『BE:FIRST 5th Anniversary Project』の幕開けを飾る今回の第1弾シングル。「生涯BE:FIRSTであること」を高らかに宣言する表題曲「BE:FIRST ALL DAY」、圧倒的なスキルを武器に、6人6様の個性が炸裂するマイクリレーの新曲「Rondo」、ファミリーマートクリスマスタイアップソングとして話題を呼んだパーティーソング「街灯」、ファンミーティングツアーで一足先に披露されたメンバーMANATOのソロ曲「Rain on me ～One of the BE:ST-05 MANATO～」の全4曲を収録。

LIVE盤には2025年9月に開催された『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025』のBE:FIRSTのステージを完全収録。MV盤には「BE:FIRST ALL DAY」「街灯」のMVとBehind The Scenes映像が収められる。BMSG MUSIC SHOP限定盤には、LIVE盤・MV盤に加え、ジャケット写真撮影時のメイキング映像も収録された豪華な内容となっているのでチェックしてほしい。

■【動画】「Rondo」Special Dance Performance映像

■リリース情報

2026.05.06 ON SALE

SINGLE「BE:FIRST ALL DAY」

■関連リンク

BE:FIRST OFFICIAL SITE

https://befirst.tokyo/

■【画像】「BE:FIRST ALL DAY」ジャケット