【モデルプレス＝2026/05/06】俳優の中村倫也、神木隆之介が5月6日、都内で開催された映画『君のクイズ』公開直前イベントに、QuizKnockのふくらPとともに出席。神木のハプニングを中村がフォローする場面があった。【写真】イケメン俳優2人、おそろコーデで仲睦まじく見つめ合う◆中村倫也主演「君のクイズ」原作は、“クイズ”という日常的なゲームを題材にしながらも、想像を超える緻密かつスリリングな展開で、各界から絶賛を