シンガー・ソングライターの平井大（35）が6日、千葉・幕張海浜公園の幕張の浜でビーチライブ「HIRAIDAI presents THE BEACH TRIP 2026」千葉公演を開催した。19年に初開催した毎年恒例のライブ。4日の初日公演が、強風の影響で中止になる事態に見舞われた。この日も分厚い雲の下でのライブとなったが、「青い空しか見えない！青い空と青い海と、そしてハッピーな皆さん、Thank you so much！」と、海風とともに音を奏でた。今回