ニュースキャスターの長野智子がパーソナリティを務める「長野智子アップデート」（文化放送・月曜日15時～17時、火～金曜日15時～17時35分）、5月6日の放送に毎日新聞論説委員でノンフィクション作家の小倉孝保が出演。アメリカ・ニューヨークの国連本部で5月22日まで続く、NPT（核拡散防止条約）の再検討会議の大切さ、会議のポイントなどを語った。 長野智子「NPT（核