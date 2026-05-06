88式地対艦誘導弾の発射準備をする自衛隊員ら＝6日、フィリピン・パオアイ（共同）【パオアイ共同】フィリピンでの大規模合同演習「バリカタン」に参加中の自衛隊が6日、ルソン島北部パオアイの海岸で88式地対艦誘導弾の発射訓練を実施した。現地入りした小泉進次郎防衛相とフィリピンのテオドロ国防相が見守る中、ミサイル2発を約75キロ離れた海上に浮かぶ標的の船へ発射。日本とフィリピン双方が命中を確認した。中国外務省