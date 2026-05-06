6月6日に開幕する中学軟式野球「RKK旗選抜少年軟式野球大会」の組み合わせが決まりました。 【写真を見る】中学軟式野球"RKK旗"の組み合わせ決まる各地から選抜された16チームが激突！目標は「決勝行ってテレビ出て優勝」 今年で21回目となる大会には、熊本県内の各地域から選抜された中学軟式野球の16チームが出場します。 開幕戦から好カード 開幕戦は、去年の大会で優勝した荒尾JBBCと帯山中学校の対